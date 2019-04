Wien (www.anleihencheck.de) - Mit über EUR 42 Mrd. an EUR denominierten Emissionen verlief die letztwöchige Credit-Primärmarktwoche überraschend stark, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch hätten alle Credit-Sparten-Emissionen über EUR 10 Mrd. vorweisen können. So seien knapp 40% der Emissionen auf das SSA-Segment entfallen, 36% seien Financials zuzuordnen gewesen und der Rest sei auf Corporates entfallen. Im Financial-Bereich hätten letzte Woche Senior Anleihen den Primärmarkt (66%) dominiert. Im Corporate-Segment sei es der Communication Sektor gewesen, der mit Rund 40% der Emissionen der führende Sektor gewesen sei. Im Jahresvergleich liege der europäische Credit-Markt derzeit bei einem Emissionsvolumen von EUR 519 Mrd., was deutlich über dem Niveau des Vorjahres von EUR 416 Mrd. liege. ...

