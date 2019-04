Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoscheu ist leicht zurückgegangen, auch wenn sich das Brexit-Chaos fortsetzt und mittlerweile mehr oder fest von einer Konjunktureintrübung ausgegangen wird, so die Deutsche Börse AG.So würden die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für dieses Jahr jetzt nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent hierzulande erwarten, wie sie am Donnerstag in ihrer Gemeinschaftsprognose erklärt hätten. Im September hätten sie noch 1,9 Prozent vorausgesagt. ...

