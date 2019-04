Bad Nauheim (www.fondscheck.de) - Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" stellen in einer aktuellen Ausgabe den UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (ISIN LU0067412154/ WKN 986579) als den Fonds der Woche vor.Der Jahresauftakt 2019 der chinesischen Aktien habe sich sehen lassen können. So habe beispielsweise der CSI 300-Index das erste Quartal mit einem Kursplus von 29 Prozent beendet und damit den Spitzenplatz unter den internationalen Indices erreicht. "Unser Ausblick für den chinesischen Aktienmarkt bleibt unverändert positiv. Wir haben zum Ende Oktober 2018 einen Wendepunkt erkannt und glauben, dass 2019 ein besseres Jahr als 2018 sein wird", so Portfoliomanager, Bin Shi, Head of China Equities bei der UBS. "Aus unserer Sicht sind die Bewertungen zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin günstig. Wir bleiben sehr selektiv bei der Auswahl von Aktien, von denen wir glauben, dass sie die besten langfristigen Gelegenheiten bieten. Unser Ziel ist die Investition in Unternehmen höchster Qualität, die das Potenzial besitzen, auf lange Sicht eine Führungsrolle in ihren Sektoren einzunehmen", erläutere Bin Shi weiter. ...

