Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637),ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat den Erwerb der General Aerospace GmbH ("General Aerospace"), einem anerkannten Zulieferer von Lösungen zur Bewegungssteuerung für die Flugzeugindustrie, erfolgreich abgeschlossen.

Dr. Stephan Kessel, Interim-CEO von Stabilus, sagte: "Wir freuen uns, den Erwerb von General Aerospace wie geplant abzuschließen. Im Einklang mit unserer langfristigen Strategie bauen wir mit diesem Schritt unser globales Angebot an Bewegungslösungen für eine Vielzahl von Industrien weiter aus. Unser bestehendes Produktportfolio im Bereich Luftfahrt wird durch die Akquisition optimal ergänzt. Neben Know-how haben wir zudem ein kompetentes und innovationsstarkes Management-Team und engagierte Mitarbeiter gewonnen."

Samuele Piatti, Geschäftsführer von General Aerospace, sagte: "Nach einem sorgfältigen Auswahlprozess haben wir mit Stabilus einen starken Partner gefunden, der mit seiner industrieübergreifenden Expertise und weltweiten Präsenz unsere Geschäftsentwicklung positiv im Sinne unserer Kunden prägen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, und darüber, jetzt ein Teil der Stabilus-Gruppe zu sein."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (3 Milliardenmärkte)}

General Aerospace hat seinen Hauptsitz in Eschbach, Deutschland, und verfügt über ein Kundencenter in den USA. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und Systeme zur Bewegungssteuerung im Bereich der kommerziellen Luftfahrt, die zum Beispiel in Flugzeugsitzen, Gepäckfächern, Triebwerksgehäusen, Toiletten, Cockpits und Handläufen eingesetzt werden. Das Unternehmen beliefert renommierte Flugzeughersteller und deren Zulieferer weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von rund elf Millionen Euro. Der Erwerb von General Aerospace wird die Marktpräsenz und -position von Stabilus im Bereich Luftfahrt stärken.

Wer ist das neue Paar?

STABILUS: Als weltweit führender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...