Vancouver, British Columbia, und Toronto, Ontario, Kanada / 8. April 2019 - AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, und Relay Medical Corp. (Relay) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von innovativen MedTech-Lösungen, zusammen als die Partner bezeichnet, geben den Abschluss eines Verkaufsvertrags über Vermögenswerte (Vertrag) bekannt, dessen Inhalt die Übertragung von Technologie-Vermögenswerten, darunter das Cannabis-Smart Consumption System von Relay Medical Corp. an Glow LifeTech Ltd. (Glow), ist.

Die Technologie-Vermögenswerte beziehen sich größtenteils auf das Smart Consumption System (SCS), das aktuell von Relay Medical entwickelt wird, um Nutzern und Angehörigen von Gesundheitsberufen eine medizinisch eingestufte Hardware/Software-Produktlinie zur Verfügung zu stellen, die bei der effektiven Verwaltung, Lagerung, Pflege sowie beim Konsum von Cannabisprodukten unterstützen kann. Die Lagerung umfasst die sichere Lagerung zuhause unter kontrollierten Umweltbedingungen und das System hilft bei der Dosierung der verschiedenen Cannabis-Abgabemethoden.

Das System beinhaltet erweiterte Managementfunktionen für die Interaktion zwischen Patienten und medizinischem Personal sowie einen KI-gesteuerten Motor, der Ärzten und der Pharmaindustrie wertvolle Informationen zu Patientenreaktionen auf Cannabisprodukte liefern kann und Cannabisproduzenten mit Marktintelligenz sowie Informationen versorgt, um ihre Produkte nach dem Inverkehrbringen adäquat zu überwachen.

Zurzeit liegt großes Augenmerk auf dem wachsenden Markt für Cannabis für Freizeitzwecke und es wird viel darüber gesprochen, aber es gibt noch immer eine deutliche Lücke, wenn es um Produkte, Dienste und Technologien geht, die speziell für den sicheren, einheitlichen und verantwortungsvollen Konsum von Cannabisprodukten konzipiert wurden. Das wird insbesondere deutlich im Gesundheitsbereich, wo Ärzte und Angehörige medizinischer Berufe ängstlich sind und oftmals keine Cannabisbehandlung verschreiben wollen, weil es auf dem Markt noch häufig an Qualitätskontrolle mangelt und es Unsicherheiten bezüglich der Dosierung gibt, sagte Lahav Gil, CEO & Director, Relay Medical Corp. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch, dass wir Konsumenten und verordnenden Ärzten Produkte bereitstellen, um Cannabisprodukte zu medizinischen und Freizeitzwecken effektiv zu identifizieren und vertrauensvoll zu konsumieren, wir den verantwortungsvollen Umgang fördern und die Anspannung der Konsumenten effektiv lindern können.

Mit der Marktöffnung und dadurch, dass Cannabis nicht mehr so stigmatisiert ist, suchen Konsumenten nach Anleitungen, wie sie den möglichen Nutzen von Cannabisprodukten sowohl für Freizeit- als auch medizinische Zwecke sicher und zuverlässig beurteilen können, sagte Derek Ivany, President & CEO, AgraFlora Organics International Inc. Glow LifeTech hat sich der Entwicklung und Förderung von Innovationen im Cannabissektor verpflichtet, um Konsumenten, Produzenten und der Industrie im Allgemeinen Zugang zu Lösungen zu geben, um Industriestandards zu bewerten und den verantwortungsvollen Umfang zu fördern. Das Smart Consumption System ist ein toller erster Schritt bei dieser Initiative.

Glow Lifetech ist zurzeit ein privates Unternehmen, das im Dezember 2018 von den Partnern gegründet wurde (siehe Pressemitteilung vom 20. Dezember 2018), um Technologien zu entwickeln, mit denen der schnell wachsende Cannabissektor bedient werden kann. Am 4. April 2019 haben die Partner gemeinsam die Unterzeichnung einer bindenden Absichtserklärung (LOI) verkündet, damit Glow durch einen sogenannten Reverse-Takeover (die Transaktion) an die Börse gehen kann.

Gemäß den Vertragsvereinbarungen hat Relay eine Reihe von Technologie-Vermögenswerten zur Entwicklung und Lizenzierung von cannabisbezogenen medizinischen Technologien verkauft. Dafür hat Glow 6.350.000 Aktien an Relay ausgegeben, sodass Relay rund 63,5% von Glow vor dem erwarteten Abschluss einer Privatplatzierung und Transaktion, um an die Börse zu gehen, besitzt.

Glow LifeTech Ltd.

Glow ist ein privates Unternehmen, das im Dezember 2018 von Relay und AgraFlora gegründet wurde, um Technologiemöglichkeiten im globalen Cannabissektor zu verfolgen. Die neu gegründete Gesellschaft kombiniert die technologisch-kommerzielle Führungsposition von Relay mit dem umfassenden Wissen, der Expertise und dem Zugang zur Cannabisindustrie von AgraFlora in diesem Sektor. Glow wird von der Infrastruktur, der technischen Führung und dem Geschäftswissen von Relay für die Forschung, Überprüfung, Produktentwicklung und Validierung innovativer Technologien profitieren, und AgraFlora wird das Unternehmen bei der Suche nach Technologiemöglichkeiten in den Bereichen wissenschaftliche Validierung, Diagnostik, Arbeitsschutz, Screening, Compliance und Qualitätskontrolle/-sicherung innerhalb der Cannabisindustrie unterstützen.

Über Relay Medical Corp.

Relay ist ein wachstumsstarker Integrierter MedTech-Accelerator mit Firmensitz in Toronto (Kanada), der Technologien und Erfindungen im frühen Entwicklungsstadium erwirbt, erweitert und für vorkommerzielle Übernahmen im HealthTech-Sektor vorbereitet. Durch die Bündelung der Finanzierung, der Entwicklung und des Ausstiegsverfahrens innerhalb einer Organisation, die von einem Expertenteam geleitet wird, erwirbt Relay entsprechende Kapazitäten, um die Entwicklung von Technologien zu beschleunigen und hocheffizient abzuwickeln und sich als Markführer für innovative MedTech-Lösungen im internationalen HealthTech-Sektor zu positionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.relaymedical.com

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.agraflora.com

