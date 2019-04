Die Vorentscheidung über eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank ist noch nicht gefallen, doch am vergangenen Wochenende sind weitere Details aus den Verhandlungskreisen bekannt geworden. So würden zwar beide Institute eine klassische Übernahme bevorzugen, die dabei übliche Prämie will die Deutsche Bank laut Medienberichten allerdings nicht bezahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...