Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Zentralbank Federal Reserve hat die Phase der Zinserhöhungen vorerst beendet, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management Der US-Leitzins liege derzeit zwischen 2,25 und 2,5 Prozent; angesichts der aktuellen Inflation von zwei Prozent ergebe dies einen realen Leitzins nur knapp über der Nulllinie. In Europa habe die EZB trotz fünfjähriger Wachstumsphase in der Eurozone gar nicht erst mit Zinserhöhungen begonnen und der reale Leitzins sei mit minus einem Prozent tief negativ. ...

