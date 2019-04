Wien (www.anleihencheck.de) - Die Volksbank Wien AG preiste vergangene Woche eine Perpetual AT1 (Additional Tier 1) Anleihe mit einem Volumen von EUR 220 Mio., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Emission, welche eigentlich für den vergangenen Oktober 2018 vorgesehen gewesen sei, habe mit einem Kupon von 7,75% gepreist. Die positivere Marktsituation in den ersten Monaten des Jahres 2019 habe nun für die erfolgreiche Platzierung gesorgt. Das erwartete Rating für die Anleihe von Moody's liege bei Ba2. Vordergründig habe die Bank für die Emission die Optimierung der Kapitalstruktur angegeben. Hierbei habe auch eine Diversifizierung der Investorenbasis erreicht, und in einem Atemzug MREL Verbindlichkeiten aufgebaut werden können. Ebenso, so die Bank, gebe das AT1 Kapital CET1 Kapital für die Verwendung der Pufferanforderungen (Combined Buffer Requirements) frei. (News vom 04.04.2019) (08.04.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...