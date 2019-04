Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es zum Ende der vergangenen Woche nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Insgesamt habe die wieder etwas geringere Risikoaversion der vorangegangenen Tage angehalten. 10- und 2-jährige Bundesanleihen hätten am Abend jeweils einen Basispunkt höher als am Vortag mit 0,00% beziehungsweise -0,57% rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...