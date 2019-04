Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Lufthansa von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Reaktion auf enttäuschende Zahlen zum Ertrag je angebotenen Sitzkilometer und Cashflow habe eine gute Einstiegschance in die beste Optimierungsstory unter europäischen Fluggesellschaften eröffnet, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse des ersten Quartals Ende April sowie der Kapitalmarkttag sollten für Zuversicht sorgen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-08/12:14

ISIN: DE0008232125