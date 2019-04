Kleiner Rücksetzer an der Wall Street als Kaufgelegenheit

Bullen weiter unglaublich stark

Auch in der vorigen Woche haben die Bullen wieder einmal stark Gas gegeben und die Indizes sowohl in den USA, als auch in Deutschland auf neue Zwischenhochs katapultiert. Der technische Aufwärtstrend, welcher sich seit Jahresbeginn gebildet hat, geht somit weiter und die Warnsignale von Ende März sind somit vorerst einmal vom Tisch. Die Rallye an der Wall Street geht weiter.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.