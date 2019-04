Umsatz- und Gewinnwarnung verdaut: Die Aktien von Infineon haben in der vergangenen Woche satte 15 Prozent an Wert zugelegt und damit den Kursrücksetzer der Vorwoche mehr als wettgemacht. Im Peergroupvergleich mit NXP Semiconductor und Co fährt die DAX-Aktie im laufenden Jahr in Sachen Performance aber dennoch hinterher.

