BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem entscheidenden EU-Gipfel wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagmittag die britische Premierministerin Theresa May im Kanzleramt empfangen, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Thema wird der von Großbritannien geplante Austritt aus der Europäischen Union sein. Bislang sei noch nicht entschieden, ob es nach dem um 12.00 Uhr beginnenden Gespräche eine Unterrichtung der Presse geben wird.

"Der Brief der Premierministerin ist Grundlage" der Gespräche, sagte Seibert am Montag auf einer Pressekonferenz. Es gibt "gute Gründe, in einer so schwierigen und brisanten Situation" miteinander zu reden.

May hat vergangene Woche erneut um eine Fristverlängerung für den Brexit gebeten. Angesichts der wiederholten Ablehnung des britischen Unterhauses versucht May mit der oppositionellen Labour-Partei Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Am Mittwoch treffen sich die Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Mitgliedsländer, um über eine Verlängerung des Brexits bis zum 30. Juni zu entscheiden.

Innerhalb der EU gibt unterschiedliche Positionen zu einer weiteren Verlängerung. Die 27 EU-Mitgliedsländer müssten einer weiteren Verlängerung einstimmig zustimmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk ist für eine Verlängerung des Brexit-Datums von bis zu einem Jahr.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2019 05:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.