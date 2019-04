Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Dank der starken Finanzmärkte dürfte sich das von der Bank verwaltete Vermögen gut entwickelt haben, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sollte die Bruttomarge schwach ausgefallen sein. Er rechnet ferner mit einem Rückgang der Gesamterträge von 7 Prozent./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 09:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-04-08/12:32

ISIN: CH0012138530