Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet nach Jahreszahlen von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv überrascht habe sie, dass die Beteiligungsgesellschaft die aktuellen fairen Werte ihrer Investments offengelegt habe, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei die Aktie immer noch unterbewertet./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 05:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-04-08/12:33

ISIN: DE000A12UKK6