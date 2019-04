Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW anlässlich der drohenden Strafe im EU-Kartellverfahren und des gesenkten Margenziels für das Autogeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der gekürzte Profitabilitätsausblick signalisiere für den Autobauer eine erwartete Strafhöhe von 900 Millionen bis 1,3 Milliarden Euro, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte die Strafe tatsächlich in dieser Größenordnung ausfallen, werde er sein Kursziel um bis zu 2 Euro reduzieren./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-04-08/13:01

ISIN: DE0005190003