Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma von 480 auf 560 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Lars Lusebrink stockte seine Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie auf und hält die Jahresziele für konservativ. Risiken wie das unsichere globale Handelsumfeld stünden Chancen wie einer möglichen Konjunkturerholung in China, einem Einstieg ins US-Basketballgeschäft und dem angekündigten Aktiensplit gegenüber./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 08:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 09:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-04-08/13:02

ISIN: DE0006969603