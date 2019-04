Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Erstmalig sind an der Börse Stuttgart Anleihen des mexikanischen Staates in Mexikanischen Pesos handelbar, so die Börse Stuttgart.Die Anleihen würden nicht in der Prozentnotiz, sondern in der Stücknotiz notieren. Ein Stück beziehe sich auf 100 MXN (Mexikanische Pesos). 100 MXN würden gegenwärtig etwa 4,62 EUR entsprechen. Bei den Anleihen würden keine Stückzinsen berechnet, das heiße: Sei ein Anleger am Tag der Zinszahlung im Besitz der Anleihe, bekomme dieser die kompletten Zinsen seit der letzten Zinszahlung gutgeschrieben, auch wenn der Anleger nicht über den gesamten Zeitraum in Besitz der Anleihe gewesen sei. Dadurch falle am Tag nach der Zinszahlung der Preis der Anleihe um die Höhe der Zinszahlung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...