Porr und auch Wienerberger feiern heuer ihr 150jähriges Jubiläum an der Börse. Börse-Chef Christoph Boschan: "Die Porr und Wienerberger sind Paradebeispiele dafür, wie Unternehmen den Kapitalmarkt als Entwicklungsturbo nutzen können - und wie eng Wachstum und Börse miteinander verknüpft sind". Bei der heutigen Porr Jubiläumsfeier in der Säulenhalle der Wiener Börse werden Gratulanten, Wegbegleiter und hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft erwartet, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger. "Die Porr hat sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausgeruht und viel dafür getan, erfolgreich am Kapitalmarkt unterwegs zu sein. Unter anderem hat die ...

