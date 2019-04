DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.893,20 -0,10% +15,94% Euro-Stoxx-50 3.444,61 -0,08% +14,77% Stoxx-50 3.177,86 +0,13% +15,14% DAX 11.977,30 -0,27% +13,43% FTSE 7.456,40 +0,13% +10,68% CAC 5.484,01 +0,14% +15,92% Nikkei-225 21.761,65 -0,21% +8,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,36 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,40 63,08 +0,5% 0,32 +36,3% Brent/ICE 70,77 70,34 +0,6% 0,43 +28,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,51 1.291,71 +0,4% +5,80 +1,2% Silber (Spot) 15,15 15,11 +0,2% +0,04 -2,3% Platin (Spot) 910,84 899,50 +1,3% +11,34 +14,4% Kupfer-Future 2,92 2,89 +0,8% +0,02 +10,6%

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne zu Wochenbeginn weiter aus. Brent und WTI markieren neue Jahreshochs. Stützend wirke, dass die USA am Wochenende weitere Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA verhängt hätten und sich die politische Situation in Libyen zugespitzt habe, heißt es. Aber auch die Preise anderer Rohstoffe wie Kupfer ziehen an.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Minus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Es fehlen Impulse für einen neuerlichen Anstieg, heißt es. So gibt es weiterhin keinen Zeitplan, wann die Handelsgespräche zum Abschluss kommen sollen. Auch das "Brexit-Drama" bleibt ungelöst - und ein harter Brexit damit möglich. Zudem steht die US-Berichtssaison vor der Tür, am Freitag gewähren JP Morgan und Wells Fargo einen Blick in die Bücher für das erste Quartal. Damit wird die Luft dünner, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zum Wochenausklang erneut auf Jahreshochs geklettert waren. Die Boeing-Aktie dürfte unter Druck bleiben. Der Konzern kündigte Produktionskürzungen an, um auf den Auslieferstopp bei den 737 MAX zu reagieren. Der Konzern wolle sich auf die Softwarezertifizierung konzentrieren und die von einem Flugverbot betroffenen MAX-Maschinen wieder in die Luft bekommen. Zuvor hatte der Flugzeugbauer einen weiteren Softwarefehler in den wegen zweier Abstürze im Fokus stehenden 737-MAX-Maschinen eingeräumt. Die Aktie verliert vorbörslich deutlicher.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar (ursprünglich 3.4.2019) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Zum Start in die Woche geht es an den Börsen in Europa ein paar Punkte nach unten. Teilnehmer sprechen von einer Verschnaufpause nach den jüngsten Kursavancen. Für den DAX war es dabei sieben Tage in Folge nur nach oben gegangenen. Zur Bewegungsarmut trägt auch ein kleines Nachrichtenvakuum bei, insbesondere von Unternehmensseite. Die Anleger warten ab, wie es mit dem Brexit weitergeht. Der Hauptimpuls dazu muss aus London kommen und von dort heißt es über den Außenminister, die Gespräche von Premierministerin Theresa May mit Labour-Chef Jeremy Corbyn seien "sehr schwierig". In den Blick gerät außerdem die bevorstehende Berichtssaison. Ölaktien und der Rohstoffsektor halten sich mit Aufschlägen von 0,4 bzw 0,1 Prozent besser als der breite Markt. Sowohl WTI- als auch Brent-Öl steigen weiter auf Jahreshöchststände. Für BMW geht es 0,4 Prozent nach unten. Die Münchner stellen wegen des EU-Kartellverfahrens zu Absprachen in der Industrie bezüglich der Emissionen über eine Milliarde Euro zurück und erwarten, dass die Gewinnmarge des Segments Automobile unter dem bisherigen Korridor liegen wird. Obgleich VW und Daimler von dem Verfahren ebenfalls betroffen sind, zeigen sie sich kursmäßig unbeeindruckt. Bei Daimler dürfte nach Angaben des Unternehmens kein Bußgeld anfallen, weil Daimler in dem Verfahren als Kronzeuge kooperiert hat. SAP verlieren 1,3 Prozent. "Der Kurs leidet unter Sorgen um das Cloud-Geschäft", sagt ein Marktteilnehmer. Hervorgerufen worden seien diese durch den Wechsel im Vorstand. Der zuständige Leiter Robert Enslin verlässt SAP, "Da keine Hintergründe bekannt sind, sind Anleger erst einmal vorsichtig", so ein Händler. Er verweist aber auch darauf, dass SAP kürzlich fast das Allzeithoch angelaufen hätten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:16 % YTD EUR/USD 1,1242 +0,22% 1,1226 1,1214 -1,9% EUR/JPY 125,29 -0,00% 125,10 125,35 -0,4% EUR/CHF 1,1239 +0,18% 1,1216 1,1224 -0,2% EUR/GBP 0,8617 +0,15% 0,8598 0,8622 -4,3% USD/JPY 111,45 -0,22% 111,43 111,78 +1,7% GBP/USD 1,3047 +0,08% 1,3057 1,3007 +2,2% Bitcoin BTC/USD 5.220,49 +1,17% 5.269,00 4.985,64 +40,4%

Der Euro wird aktuell mit 1,1242 Dollar etwas höher gehandelt als am Freitag. Die Devisenexperten der ING rechnen nicht mit wirksamen Impulsen für einen weiteren Anstieg über die Marke von 1,1255 Dollar hinaus. Vor der geldpolitischen Sitzung der EZB am Mittwoch sei es unwahrscheinlich, dass Investoren den Euro stärker in die eine oder andere Richtung bewegten, zumal mit einem ereignislosen Treffen zu rechnen sei. Zudem stehe konjunkturdatenseitig in den USA eine ruhige Woche bevor. Derweil schienen die Handelsgespräche zwischen den USA und China in die richtige Richtung zu laufen. Ensprechend sei auf handelsgewichteter Basis für den US-Dollar mit einer weitgehend stabilen Entwicklung zu rechnen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn uneinheitlich gezeigt. Nach der feiertagsbedingten Handelspause am Freitag in Hongkong und Schanghai legten die Börsen hier im frühen Handel zunächst zu, im Verlauf bröckelten die Gewinne aber wieder ab. In Sydney ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben, gestützt von Kursgewinnen im Energie- und Rohstoffsektor. Die zuletzt gemeldeten Fortschritte bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten zunächst für positive Stimmung. Allerdings gibt es weiterhin keinen Zeitplan, bis wann ein Abkommen vorliegen soll. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, die Gespräche seien "produktiv" gewesen. Es gebe aber noch "viel Arbeit" zur Lösung der restlichen Streitpunkte. Nach oben ging es in der Region mit Ölwerten, weil die Ölpreise ihr Fünfmonatshoch vom Freitag noch etwas ausbauten. Bergbauaktien erreichten in Sydney ein Siebeneinhalb-Jahreshoch.

CREDIT

Wenig verändert sind Europas Kreditmärkte in die neue Woche gestartet. Während es mit den Risikoprämien im iTraxx leicht nach oben geht, geben sie auf Bankenanleihen etwas nach. Die nächsten Impulse dürften die geldpolitische Entscheidung der EZB in der laufenden Woche und der baldige Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal setzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Versum sieht erhöhte Offerte von Merck als "überlegen" an

Die Merck KGaA hat ihr Übernahmeangebot für Versum Materials deutlich aufgestockt und damit die Gunst des US-Konzerns gewonnen: Merck habe die Offerte auf 53 US-Dollar von zuvor 48 Dollar je Aktie erhöht, teilte die Versum Materials Inc mit. Das verbesserte Angebot in Höhe von insgesamt rund 5,78 Milliarden Dollar sei nach Einschätzung des Boards der bislang geplanten Fusion unter Gleichen mit Entegris überlegen.

Henkel bekräftigt Ziele für 2019 und darüber hinaus

Henkel sieht sich weiter auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Der Chef des DAX-Konzerns, Hans Van Bylen, stimmte die Aktionäre allerdings anlässlich der Jahreshauptversammlung auf das weiter "schwierige Umfeld" ein, das durch Unsicherheit und Volatilität geprägt sei. Die Wachstumsdynamik in der Industrieproduktion habe bereits im zweiten Halbjahr 2018 nachgelassen.

Thyssenkrupp holt Ex-Siemens-Vorstand Russwurm in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp wird demnächst wieder vollzählig sein. Wie der Konzern mitteilte, haben Nominierungsausschuss und Präsidium des Aufsichtsrats vorgeschlagen, den früheren Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm in das Kontrollgremium zu berufen. Ein Posten im Aufsichtsrat war vakant, weil Hans-Peter Keitel auf eigenen Wunsch Ende Januar aus dem Gremium ausgeschieden war. Das war zu kurzfristig, um bereits auf der Hauptversammlung Anfang Februar einen Nachfolger aufzustellen.

Hawesko schlägt für 2018 unveränderte Dividende von 1,30 Euro vor

Der Weinhändler Hawesko will für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 1,30 Euro je Aktie ausschütten. Beim aktuellen Kursniveau von rund 35 Euro entspreche die vorgeschlagene Ausschüttung einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent, teilte Hawesko mit.

Patrizia kauft Einzelhandelsportfolio für rund 100 Mio EUR

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Einzelhandelsportfolio mit 27 Immobilien für rund 100 Millionen Euro erworben. Verkäufer ist nach Angaben der im SDAX notierten Gesellschaft der US-amerikanische Investment-Manager Marathon Asset Management. Die Objekte sind über mehrere Bundesländer deutschlandweit verteilt.

Uganda Airlines macht Bestellung von zwei Airbus A330-800 fest

April 08, 2019 06:59 ET (10:59 GMT)

Uganda Airlines hat bei Airbus zwei Maschinen des Modells A330-800 fest bestellt. Dabei handelt es sich um die neueste Version aus der populären A330neo-Familie. Die Fluggesellschaft plane, die beiden Maschinen zum Aufbau ihres Mittel- und Langstreckennetzes einzusetzen, teilte Airbus mit. Uganda Airlines hatte im Juli vergangenen Jahres auf der Branchenmesse in Farnborough eine Absichtserklärung zum Kauf der Flugzeuge unterzeichnet.

Euronext bekommt bei Bors Oslo Rückendeckung von Aufsichtsbehörde

Die norwegische Finanzaufsichtsbehörde rät dem Finanzministerium, das Euronext-Angebot für den Börsenbetreiber Oslo Bors VPS Holding ASA zu erlauben. Wie die Euronext mitteilte, wird die positive Empfehlung begrüßt und nun warte man auf die endgültige Genehmigung, um die letzte wichtige Hürde auf dem Weg zur Übernahme aus dem Weg zu räumen.

Fiat will Flotte wegen drohender EU-Abgasbußen mit Tesla poolen

Der Autobauer Fiat Chrysler geht einen Deal mit Tesla ein, um hohe Geldbußen für die Verletzung verschärfter Abgasvorschriften in der EU zu umgehen. Fiat Chrysler will die Elektroautos von Tesla mit seiner eigenen Flotte poolen, um den ab 2021 vorgeschriebenen CO2-Grenzwert im Durchschnitt zu erreichen, wie aus einem Antrag auf der Webseite der Europäischen Kommission hervorgeht.

KKR kauft für neues Medienunternehmen weiter zu

Das unter der Leitung von Finanzinvestor KKR und dem bekannten Medienmanager Fred Kogel entstehende neue Medienunternehmen nimmt Formen an. Wie KKR mitteilte, übernimmt es die als vierten Baustein die Münchener Filmproduktionsfirma Wiedemann & Berg (W&B) Film. Die erste Phase des Unternehmensaufbaus stehe damit kurz vor dem Abschluss.

Sodexo erwirbt britischen Pflegedienstleister Good Care Group

Sodexo übernimmt den britischen Pflegedienstleister The Good Care Group. Der französische Cateringanbieter und Facility Manager verspricht sich von dem Kauf nach eigenen Angaben einen Zugang zum Markt für Pflege in der Häuslichkeit auf der britischen Insel. Angaben zu finanziellen Details der Übernahme machte die Sodexho SA nicht.

Senvion sucht weiter nach Lösung der Finanzprobleme

Der Windanlagenbauer Senvion hat bisher noch keine Lösung für seine Finanzprobleme gefunden. Das Luxemburger Unternehmen teilte am Montag mit, die Gespräche mit Kreditgebern und anderen Finanzierungsquellen sowie dem Hauptaktionär würden fortgesetzt. Sie dienten dazu, die Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen.

