WienWels (ots) - Das Produkt des Jahres 2019 im Bereich Molkereiprodukte/Desserts heißt Milka Schoko Snack. Dies ergibt eine Umfrage des market Instituts unter 196 Entscheidungsträgern im Handel. Lizenznehmer des kühlen Snacks ist das Welser Unternehmen TSC.



Mit der Bestnote von 1,73 setzte sich das gekühlte lila Dessert unter einer Vielzahl an Einreichungen durch und wurde zum Top-Produkt des Jahres im Bereich Molkereiprodukte/Desserts im LEH[1] (#_ftn1) gekürt. "Mit dem Milka Schoko Snack wird die Kategorie der gekühlten Snacks ordentlich aufgemischt. Schon jetzt sehen wir, dass die Konsumenten begeistert sind", berichtet Dietmar F. Malli, Geschäftsführer der TSC.



Gekühlter Snack belebt den Markt



Als Lizenznehmer von Mondelez International brachte das Welser Unternehmen TSC, The Chilled Snack Company, den Milka Schoko Snack im September 2018 auf den Markt. "Aktuell halten wir in Deutschland bei einem Marktanteil von 3,3 %, unser Ziel ist es die 5 % zu erreichen! Die Distribution ist schon weit fortgeschritten. Uns ist es gelungen, neue Konsumenten an das Segment heranzuführen und den Markt zu beleben. Durch die Einführung des Milka Schoko Snacks verzeichnete der gesamte Markt wieder ein Wachstum", informiert Malli.



Mit 36 % Alpenmilchschokolade hat der Milka Schoko Snack den höchsten Schokoladenanteil der Kategorie. Frische Vollmilch und leichtes Kakaobiskuit komplettieren den Genussmoment. Je nach Marktsituation ist der coole Riegel als Single-, 4er-, 6er- oder 8er- Packung erhältlich. "Der gekühlte Snack eignet sich sowohl für den stetig wachsenden On-the-Go Konsum als auch für den Genuss zu Hause. In 13 europäischen Ländern wurde der Milka Schoko Snack bereits erfolgreich gelauncht und zählt schon jetzt zu den begehrtesten Artikeln im Segment", freut sich Malli.



Promotiontour über die Grenzen Österreichs hinaus



In Deutschland ist TSC aktuell auf landesweiter Promotiontour. "Unser lila Kühlschrank überrascht an ungewöhnlichen Plätzen und lädt die Passanten ein, ihn zu öffnen. Darin warten natürlich unzählige Milka Schoko Snacks und die Konsumenten dürfen sich daraus ihr gratis Sample mitnehmen", erzählt Dietmar Malli. Sound- und Lichteffekte sowie das Milka Schoko Snack Maskottchen sorgen für noch mehr Aufmerksamkeit. "Der Erfolg der Tour gibt uns recht - der Schoko Snack stößt auf rege Begeisterung und Eindrücke der Tour werden von den Konsumenten auf Social Media gepostet", so der Geschäftsführer. Eine Aufmerksamkeit erregende Social Media Kampagne und die reichweitenstarke Online Display Kampagne in Deutschland komplettieren die erfolgreiche Umsetzung der Promotour.



Über TSC



TSC, The Chilled Snack Company, mit Sitz in Wels/OÖ, ist ein weltweit agierendes und wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung gekühlter Snacks spezialisiert hat. Die Produktion der Snacks erfolgt nach strengsten Qualitätskriterien, was durch zahlreiche Zertifikate belegt wird. Darüber hinaus arbeitet TSC mit weltweit führenden Retailern und Distributeuren sowie mit der FMCG- und Dairy-Industrie zusammen. TSC ist die Nummer 1 im Segment der gekühlten Snacks.



[1] Online-Befragung des market Instituts unter 196 Entscheidungsträgern im LEH/DEH im Auftrag von REGAL.



