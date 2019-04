Aktien des BASF-Konzerns befinden sich rein technisch seit Anfang letzten Jahres noch immer in einem intakten Abwärtstrend. Im Hoch konnte das Wertpapier nur marginal über die Hochs aus 2015 zulegen, anschließend setzte ein Ausverkauf bis knapp an die Jahrestiefs aus 2016 um 56,01 Euro ein. Seit Mitte Dezember läuft aber wieder eine deutliche Erholungsbewegung und erlaubte der BASF-Aktie bis an den federführenden Abwärtstrendkanal sowie die Hürde um 70 Euro zuzulegen. Nach einer starken letzten Woche konsolidiert der Wert nun unterhalb dieser beiden Hürden zunächst seitwärts aus, präsentiert seit Oktober letzten Jahres jedoch eine potenzielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation! Die dazugehörige Triggerlinie verläuft um 70 Euro, sollte dieses Widerstandsniveau in den nächsten Handelstagen durchbrochen werden, sollten sich ...

