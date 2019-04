Themen heute:

Hyundai und LEGOLAND Deutschland gehen gemeinsam in die Saison 2019 /// Lexus Kooperation mit "Secret Escapes"

1.

Hyundai Motor Deutschland und das LEGOLAND Deutschland Resort führen auch in der Saison 2019 ihre strategische Partnerschaft fort und bieten weiterhin gemeinsam Mobilität für Groß und Klein.

Nachdem der beliebte Freizeitpark im bayerischen Günzburg am 6. April seine Tore wieder geöffnet hat, können Kinder in der Hyundai LEGOLAND Fahrschule wieder ihren ersten eigenen Führerschein machen. Darüber hinaus stellt der Automobilhersteller dem Freizeitpark erneut 30 familienfreundliche Fahrzeuge für Shuttle- und Dienstfahrten zur Verfügung. Tradition haben auch die Hyundai Familientage, die Hyundai Besitzer bei freiem Eintritt genießen können.

Die Hyundai LEGOLAND Fahrschule macht Elektromobilität schon für die Kleinsten möglich. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren können auf Elektro-Flitzern ihren ersten eigenen Führerschein machen. Nur wer auf dem Parcours mit echten Verkehrsschildern, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen alle Regeln einhält, wird mit der Lizenz belohnt. Ans Steuer der bis zu 6 km/h schnellen Stromer geht es wie im "Erwachsenen-Leben" erst nach einer theoretischen Einweisung. Auch Kinder von drei bis sechs Jahren können nebenan in der Hyundai LEGOLAND Junior Fahrschule erste Fahrpraxis sammeln. An die Tradition der beliebten Hyundai Familientage knüpft die Marke auch in diesem Jahr wieder an. An den Wochenenden 4./5. Mai und 5./6. Oktober erhalten Hyundai Fahrer für sich und drei Begleitpersonen kostenlose Eintageskarten.

2.

Lexus ist neuer Partner des Luxus-Reiseportals "Secret Escapes". Die europaweite Kooperation ist ganz im Sinne der Lexus Markenstrategie "Experience Amazing". Wie der renommierte internationale Reisevermittler verfolgt auch der Premium-Automobilhersteller den Anspruch, Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Automobiler Luxus trifft auf exklusive(s) Reisen: Secret Escapes offeriert seinen rund 42 Millionen registrierten Mitgliedern außergewöhnliche Angebote und Rabatte für Luxus-Reisen und -Hotels. Mit 1,5 Millionen Buchungen ist das Online-Portal das Größte in dieser Klasse und erzielt entsprechend große Reichweiten. Die Partnerschaft startet pünktlich zur Markteinführung des neuen Lexus UX. Unter dem internationalen Claim "The Lexus Design Collection" platziert Secret Escapes das Crossover-Modell in unmittelbarer Nähe zu ausgewählten Top-Angeboten von Designhotels in Deutschland.

