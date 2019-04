Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die europäischen Getränkekonzerne dürften ein starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Besonders gut sollten die Brauereien und Hersteller von Softdrinks abgeschnitten haben./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-04-08/13:55

ISIN: GB0002374006