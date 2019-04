Bonn (www.anleihencheck.de) - Von ihrem Höhepunkt bei knapp 3% im Juli 2018 hat sich die US-Inflationsrate (Mi., 10.04., 14:30 Uhr) auf zuletzt nur noch 1,5% nahezu halbiert, so die Analysten von Postbank Research.Während sich der grundlegende Preisauftrieb, gemessen an der Kerninflationsrate, im gleichen Zeitraum nur moderat auf im Februar 2,1% abgeschwächt habe, hätten für den kräftigen Rückgang der Gesamtteuerung insbesondere sinkende Energiepreise im Zuge des zwischenzeitlich gesunkenen Ölpreises verantwortlich gezeichnet. Hier deute sich aber nun eine Gegenbewegung an. Der Ölpreisanstieg seit Jahresbeginn habe insbesondere die Benzinpreise in den USA jüngst kräftig steigen lassen. Die Analysten von Postbank Research würden den gesamten Verbraucherpreisen daher für März ein Plus von 0,4% zum Vormonat zutrauen (Kernverbraucherpreise: +0,2%). Dies sollte die Inflationsrate deutlich auf 1,8% steigen lassen, während sie die Kernteuerung unverändert bei 2,1% erwarten würden. (08.04.2019/alc/a/a) ...

