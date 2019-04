Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die RCI Branque S.A., 100-prozentige Tochter des Autokonzerns Renault und eine der größten Banken in Frankreich, begibt zwei Anleihen, so die Börse Stuttgart.Mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen EUR weise die erste Anleihe (ISIN FR0013412699/ WKN A2RZ8K) eine Laufzeit bis zum 10.04.2023 auf. Der Zinssatz liege bei 0,75%, die nächste Zinszahlung stehe am 10.04.2020 ins Haus. ...

