Wien (www.fondscheck.de) - Europas größter Asset Manager Amundi legt drei seiner Luxemburger Fondspaletten zusammen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Gesellschaft mit Hauptsitz in Paris mitgeteilt. Die drei Vehikel Amundi Funds, Amundi Funds II (ehemals Pioneer Funds) und Amundi Sicav II (die früheren Feeder von Pioneer Funds) sollten bis Ende Juni unter einem Dach zusammengefasst werden. Die neue Gesellschaft nach luxemburgischem Recht heiße Amundi Funds und umfasse dann nur noch 90 Fonds - statt wie bisher 150. Das in der Palette verwaltete Vermögen beziffere sich auf 90 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...