Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,40 Euro belassen. Er habe nun seine Prognosen bis 2021 auf den neuesten Stand gebracht, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen eines Kapitalgewinns der französischen Bank aus einem Anteilsverkauf am indischen Gemeinschaftsunternehmen SBI Life habe er vor allem die diesjährigen Schätzungen überarbeitet./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2019 / 08:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-04-08/14:10

ISIN: FR0000131104