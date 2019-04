Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 450 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des amerikanischen Elektroautoherstellers habe enttäuscht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtig und kritisch sei aber vor allem die Nachfrage-Elastizität im zweiten Quartal, denn dann etwa sei die geringer bepreiste Model-3-Version verfügbar. Der mit Fiat Chrysler angekündigte Deal bei CO2-Emissionen in Europa könnte Tesla zugleich mehrere Millionen US-Dollar Barmittel in die Kasse spülen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2019 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2019 / 16:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-04-08/14:13

ISIN: US88160R1014