Das Analysehaus Jefferies hat Fiat Chrysler nach dem CO2-Emissionsdeal in Europa mit dem Elektroautobauer Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,00 Euro belassen. Es gebe zwar keine Details über das finanzielle Arrangement zwischen beiden, der sogenannte "Open Pool" dürfte aber positiv für beide sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit jeweils mehreren hundert Millionen Euro an Kompensationszahlungen von Fiat an Tesla für 2020 und 2021./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2019 / 15:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2019 / 16:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-04-08/14:14

ISIN: NL0010877643