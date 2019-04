Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten am Ende der Vorwoche konnte über das Wochenende nicht aufrechterhalten werden, so die Experten von XTB. Die Aktien in Asien seien am Montag gemischt gehandelt worden und eine ähnliche Entwicklung sei zu Beginn der europäischen Sitzung zu beobachten gewesen. ...

