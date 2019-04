Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das börsennotierte Unternehmen Wirecard, eine Bank mit Sitz in Deutschland, steht immer wieder in der Kritik. Der Aktienkurs von Wirecard hat in den letzten Wochen eine aufregende Achterbahnfahrt hinter sich, weshalb das Papier unter den Anlegern besonders genau beobachtet wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...