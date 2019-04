Das neue Angebot wird es Kunden ermöglichen, beim Erstellen von Websites europäische Regionen zu wählen

SAN FRANCISCO, April 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pantheon, die führende Website-Operations-Plattform für agile Vermarkter, gab heute die Eröffnung eines europäischen Datenzentrums und den formellen Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt bekannt. Kurz im Anschluss an eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar und der Anstellung eines Innovators des agilen Marketings, Roland Smart, wird diese Ankündigung es Pantheon-Kunden erlauben, ein besseres digitales Erlebnis auf Hunderttausenden von Websites anzubieten.



"Wir haben auf unsere Kunden gehört und könnten nicht stolzer sein, die Möglichkeiten von Pantheon in einen völlig neuen Markt einzubringen. Unser Ziel ist es, der Welt immer bessere digitale Erlebnisse zu liefern, und diese Maßnahme stellt einen riesigen Schritt dahin dar, dies wahrzumachen", sagte der Gründer und CEO von Pantheon, Zack Rosen.

Pantheon ist der Partner von Apigee (die API-Management-Lösung der Google-Cloud-Plattform) und hostet Hunderte von Drupal-basierten Entwicklerportalen für seine Unternehmenskunden. Diese Kunden, die hauptsächlich in US-Regionen gehostet werden, nutzen Plattform-Hosting von Pantheon sowie die Skalierung von API-Programmen.

"Die Expansion von Pantheon in den europäischen Markt zeigt die Absicht des Unternehmens, die Kunden dort treffen, wo sie sich befinden. Der Eintritt in diesen Markt wird unseren lokalen Kunden die Gelegenheit geben, Nutzen aus den Fähigkeiten des Toolkits und der Leistung von Pantheon zu schlagen", sagte Bodhi Mukherjee, Director, Software Engineering, Google Cloud (Apigee). "Wir sind begeistert zu sehen, dass Pantheon diesen Meilenstein erreicht und was dies für unsere gemeinsamen Kunden bedeutet."

Diese Ankündigung spricht für das Engagement von Pantheon, beste digitale Erlebnisse zu liefern. Von der Site-Performance bis zu agilen Marketing-Praktiken, die das Beste aus Web-Teams herausholen, hilft Pantheon Unternehmen dabei, das offene Web einzusetzen, um Gewinn voranzubringen und Kunden weiterhin zufriedenzustellen. Pantheons neue europäische Region bedeutet schnellere Ladezeiten für Sites, die authentifizierten Datenverkehr zu europäischen Endnutzern oder APIs liefern müssen - mit etwa 100 ms pro Anfrage. Darüber hinaus wird Pantheon vollständig konform sein mit den Datenresidenzvorschriften der Europäischen Union.

Über Pantheon

Pantheon ist eine WebOps-Plattform für Drupal und WordPress, auf der mehr als 285.000 Websites in der Cloud laufen und die mehr als 10 Milliarden Seitenansichten pro Monat bedienen. Die containerbasierte Multitenant-Plattform von Pantheon ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Websites über ein einziges Dashboard zu verwalten. Zu Kunden zählen Yale, Coach, die Vereinten Nationen und IBM. Weitere Informationen erhalten Sie auf pantheon.io.

