Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Drama des Brexit und seine Folgen stehen im Mittelpunkt aller Diskussionen an den Finanzmärkten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das Problem der Staatsverschuldung der Länder in der Europäischen Union dagegen sei zurzeit aus den Schlagzeilen gerückt, werde aber bald wieder starke Beachtung finden, wenn die Konjunkturberuhigung zu sinkenden Steuereinnahmen und zu vermehrten Rufen nach kreditfinanzierten staatlichen Stimulierungsmaßnahmen führen würden. Dennoch erscheine die Ausgangslage in Europa im Vergleich zu China, Japan oder den USA noch günstig. Dagegen sei die von den Finanzmärkten als Allheilmittel eingeschätzte Geldpolitik mit ihren Möglichkeiten wohl überall am Ende. ...

