Wien (www.anleihencheck.de) - Aus Anleger-Sicht ist das erste Quartal nach Wunsch verlaufen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Die Verluste, die in diversen Märkten im Vorjahr angefallen seien, seien in vielen Fällen in nur wenigen Wochen wieder ausgemerzt worden. Beispielsweise habe ein globaler Aktienkorb kürzlich den bisherigen Höchststand vom Oktober 2018 überwinden können. Erwähnenswert seien auch Emerging-Markets-Anleihen. Die im vergangenen Jahr viel gescholtene Kategorie habe sich unter den diversen Anleiheklassen in diesem Jahr besonders hervorgetan. Und das trotz politischer Störfeuer in wichtigen Ländern wie Brasilien und der Türkei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...