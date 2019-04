ROUNDUP: BMW droht EU-Kartellbuße - Analysten senken Ziele

MÜNCHEN/BRÜSSEL/FRANKFURT - Die deutsche Autoindustrie kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. Nach Kartellvorwürfen gegen die drei großen Hersteller Daimler , BMW und Volkswagen im Zusammenhang mit Technologien der Abgasreinigung hat BMW als erstes reagiert und eine milliardenschwere Rückstellung für etwaige Geldbußen gebildet. Dies wird die Ergebnisse im laufenden Geschäftsjahr belasten. Erste Analysehäuser senkten daher am Montag ihre Ziele, die Aktie geriet dabei zu Handelsbeginn zwischenzeitlich unter Druck. Am Vormittag verlor sie noch knapp 0,5 Prozent auf gut 73 Euro.

ROUNDUP: Merck stockt Angebot für Versum auf - Chancen auf Übernahme steigen

TEMPE/DARMSTADT - Der Darmstädter Merck-Konzern legt mehr Geld auf den Tisch, um den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials zu übernehmen. Der Dax -Konzern habe sein Angebot von zunächst 48 Dollar je Aktie auf nun 53 Dollar je Papier in bar erhöht, teilte Versum am Montag in Tempe (Arizona) mit. Zudem schwenkten die Amerikaner um: Nach Gesprächen mit Rechtsberatern habe die Versum-Führung entschieden, dass die Merck-Offerte dem konkurrierenden Angebot des US-Spezialchemiekonzerns Entegris überlegen sei, hieß es.

IPO/ROUNDUP: Fotodienst Pinterest vorsichtig bei Preisspanne für Börsengang

SAN FRANCISCO - Der Fotodienst Pinterest gibt sich bei der Preisspanne für seinen anstehenden Börsengang zurückhaltend. Die Plattform will die Papiere für 15 bis 17 US-Dollar an Investoren verkaufen, wie aus einem aktualisierten Börsenprospekt von Montag hervorgeht. Damit würde Pinterest ohne die sogenannte Mehrzuteilungsoption für teilnehmende Banken rund 1,3 Milliarden Dollar einnehmen.

ROUNDUP: Henkel stellt sich auf Bedürfnisse des Onlinehandels ein

DÜSSELDORF - Der Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffhersteller Henkel orientiert sich bei seinen Verpackungen und Rezepturen zunehmend an den Bedürfnissen des Internethandels. Der Markenartikler vertiefe aktuell seine Kooperationen mit wichtigen Partnern im Onlinehandel, sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen am Montag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf. "Dafür haben wir neue Verpackungen entwickelt. Sie sind speziell für den Versand geeignet." Zudem verwende das Unternehmen konzentriertere Rezepturen für die Produkte, wodurch Gewicht und Volumen gespart würden.

ROUNDUP/Marktforscher: Günstigere Smartphones verändern Branche

EGHAM - Das wachsende Angebot technisch hochgerüsteter Smartphones in der mittleren Preisklasse setzt laut Marktforschern das Geschäft mit teuren Telefonen stark unter Druck. Die Geräte für 300 bis 400 Euro oder Dollar hätten "die meisten attraktiven Funktionen, die man früher nur im Premium-Segment fand", sagte Roberta Cozza von der Analysefirma Gartner der dpa. "Also gibt es für die Nutzer weniger Anreize für ein Upgrade." Viele blieben auch beim nächsten Smartphone im mittleren Preissegment, "weil die Geräte für sie gut genug sind". Zugleich behielten die Nutzer ihre Telefone immer länger: Aktuell seien es im Schnitt 2,6 Jahre und bis 2023 würden es 2,8 Jahre sein.

Mentalitätsdebatte beim BVB - Reus: 'Knallhart zu uns selbst sein'

DORTMUND - Wirklich genießen konnten die Dortmunder Profis den trainingsfreien Wochenstart nicht. Dafür waren die Erinnerungen an das demütigende 0:5 im Ligagipfel am Samstag beim FC Bayern noch zu präsent. Der Ausblick auf die Einheit am Dienstag trug ebenfalls nicht zur Stimmungsaufhellung bei. Schließlich nutzt Trainer Lucien Favre diesen Tag traditionell zur Aufarbeitung des vergangenen Spiels, die in diesem Fall besonders schmerzlich ausfallen dürfte.

Ifo-Studie: Chinesen kaufen oft große und schwächelnde Firmen

MÜNCHEN - Chinesische Investoren kaufen im Ausland größere und höher verschuldete Firmen als andere Investoren. Das ist das Ergebnis einer großen Studie des Münchner Ifo-Instituts, für die die Wirtschaftsforscher mehr als 70 000 Firmenübernahmen in 92 Ländern seit dem Jahr 2002 ausgewertet haben. Darunter waren 1900 Firmenübernahmen durch chinesische Käufer, 171 davon waren deutsche Unternehmen.

Axel Springer reicht Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker ein

BERLIN - Der Streit um Werbeblocker im Internet geht in eine neue Runde: Das Medienunternehmen Axel Springer hat gegen den führenden Adblocker-Anbieter Eyeo eine Klage beim Landgericht Hamburg eingereicht. Das teilte ein Firmensprecher am Montag in Berlin mit. Zuvor hatte Horizont.net darüber berichtet.

SPD gegen Enteignung von Immobilienkonzernen

BERLIN - Die SPD hält eine Enteignung von Immobilienkonzernen nicht für einen geeigneten Weg gegen die Wohnungsknappheit in deutschen Ballungsräumen. "Das ist aus unserer Sicht eine Scheinlösung", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in Berlin. Im Vorstand seien sich alle einig gewesen, "dass die Enteignung nicht schnell bezahlbaren Wohnraum schafft". Jahrelange Rechtsstreitigkeiten wären die Folge. Ein Mietendeckel halte die SPD für geeigneter. Auch alle anderen Mittel müssten ausgeschöpft werden - etwa eine Beschleunigung bei den Baugenehmigungen. Auch "Baugebote" könnten ein Weg sein, damit nicht über Jahre Grundstücke als Spekulationsobjekte brachliegen. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hatte am Wochenende erklärt, er halte Enteignungen prinzipiell für denkbar, wenn etwa Eigentümer Baugrundstücke lange brachliegen ließen.

-Arbeitgeber fordern von Verdi Einlenken in Banken-Tarifverhandlungen

-Deutsche Post setzt auf baldige Klarheit bei Porto-Erhöhung

-Brüssel will Ethik-Vorgaben für Künstliche Intelligenz

-EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen General Electric

-ROUNDUP: Games Week startet in Berlin

-ROUNDUP: Taxiverband fordert farbige Nummernschilder für Uber und Co.

-Anleihen könnten Saudi Aramco mehr als 30 Milliarden Dollar bringen

-Deutsche Post prüft weiter alle Optionen für E-Transporter-Tochter Streetscooter

-Versicherungen: Mängel in der IT-Sicherheit bei Ärzten und Apotheken

-Boomende Baubranche präsentiert ihre Maschinen auf weltgrößter Messe

-ROUNDUP: Renault-Partner Nissan schmeißt angeklagten Ghosn aus Verwaltungsrat

-ROUNDUP: Kohlekraftwerke abschalten! 'Fridays for Future' mit neuen Zielen

-Chef von Korean Air ist tot

-Chipentwickler Dialog schließt Geschäft mit Apple vorzeitig ab

-EU-Gericht urteilt über Beihilfen für Flughafen Hahn°

