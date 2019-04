Der australische Goldproduzent Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) besitzt seit 12. März 2018 mit Salt Lake Potash Limited (SO4) eine Vereinbarung, nach der SO4 auf der neben dem Wiluna-Projekt liegenden Projektareale von Lake Way Sulfate für Kalidünger exploriert, Blackham jedoch die Goldvorkommen verfolgen kann. Auf der Lake Way Liegenschaft befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...