PARIS (Dow Jones)--Der französische Versorger Engie und die Tokyo Gas Co Ltd gründen ein Joint Venture zur Entwicklung und dem Betrieb von Erneuerbare-Energie-Projekten in Mexiko. Die beiden Unternehmen werden jeweils die Hälfte an der neuen Gesellschaft mit dem Namen Heolios halten, die vor kurzem von der Wettbewerbsbehörde in Mexiko genehmigt wurde, wie Engie und Tokyo Gas mitteilten.

Heolios werde zwei Onshore-Windparks und vier Solaranlagen in Mexiko entwickeln und betreiben. Der erste Windpark, Tres Mesas 3, ist bereits in Betrieb, die restlichen Projekte befinden sich noch im Bau und sollen bis Ende 2020 ans Netz angeschlossen werden.

April 08, 2019 09:19 ET (13:19 GMT)

