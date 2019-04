Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen für das erste Quartal von 220 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Colin Langan kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow des Elektroautobauers. Er verwies dabei auf verlangsamte Auslieferungen und betonte, dass es der Aktie vorerst an einem positiven Kurstreiber mangele./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-04-08/15:54

ISIN: US88160R1014