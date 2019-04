Nach deutlichen Kursgewinnen in der Vorwoche werden Dow Jones und Co am Montag zunächst mit moderaten Abschlägen erwartet. Großbanken wie JP Morgan und Well Fargo läuten in dieser Woche die Q1-Saison mit ihren Quartalszahlen ein und Volkswirte rechnen mit tendenziell schwächeren Zuwachsraten beim Umsatz und Gewinn. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

