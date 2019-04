FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement trennt sich in Italien von zwei integrierten Zementwerken sowie zwei Mahlwerken. Der Verkauf des Zementwerks Spoleto in Umbrien an die italienische Firma Colacem wurde bereits Anfang April abgeschlossen. Für den Verkauf des Zementwerks Testi in der Toskana und zweier Mahlwerke im Piemont, die an Buzzi Unichem gehen sollen, wird der Abschluss erst Ende Juli erwartet, wie der Baustoffhersteller mitteilte.

Zu Details der beiden Transaktionen machte Heidelbergcement keine Angaben. Vorstandschef Bernd Scheifele sagte, die Verkäufe seien "Teil unseres Aktionsplans zur Beschleunigung der Portfolio-Optimierung". Bis Ende nächsten Jahres will Heidelbergcement Vermögenswerte im Gesamtumfang von 1,5 Milliarden Euro verkaufen.

Nach Jahren des Wachstums stehen die Zeichen bei dem DAX-Konzern inzwischen auf Konsolidierung. Allein in diesem Jahr sollen 750 Millionen Euro in den Schuldenabbau fließen. Auch dazu werden die Verkaufserlöse eingesetzt.

