Mainz (ots) - Woche 15/19 Dienstag, 09.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015



6.10 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



6.50 Despoten Papa Doc - Haitis Albtraum Großbritannien 2015



7.35 Despoten Bin Laden - Drahtzieher des Terrors Großbritannien 2015



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht



9.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township



9.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf



10.35 Kampf um die Wahrheit Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan



11.25 Erbarmungslos Israel Keyes - Das fast perfekte Verbrechen Deutschland 2018



12.05 Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 21.25 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018



21.55 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018



22.25 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017



23.05 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015



23.50 Wunder der Wissenschaft Echte Drachen und Blutregen Großbritannien 2017



0.35 heute journal



1.00 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Faschisten Deutschland 2018



1.45 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018



2.30 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018



3.15 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit Deutschland 2019



4.30 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



5.15 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg



( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen )



Woche 16/19 Samstag, 13.04.



Bitte Programmänderungen beachten:



7.00 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



"Die Macht der Clans" entfällt



( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 14.04.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016



"Mördern auf der Spur: Mord im Rotlichtmilieu" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten 14.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



"ZDFzoom: Der wahre Preis für den perfekten Apfel" entfällt



( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen )



Montag, 15.04.



Bitte Programmänderung beachten:



8.00 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015



"ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )



Donnerstag, 18.04.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik



"Dirty Dollars: Menschenhandel" entfällt



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 19.04.



Bitte Programmänderung beachten:



7.00 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019



"Mysterien des Weltalls - Warum sind wir hier?" entfällt



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



