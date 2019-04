Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelanleihe auf Basis der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. August 2017 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.000.000,00 beschlossen. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 30 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 und kann bei Wandlung in neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt im Fall der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts ...

