Die SPD fordert eine Obergrenze für den Eigenanteil bei den Pflegekosten. Warum ein Deckel bei den Kosten für Hilfebedürftige nicht reicht, womöglich den Falschen Vorteile bietet und was der Pflege wirklich hilft.

Bei der Pflege geht es seit Jahren so: Das Thema ist allen unangenehm, die nicht selbst Hilfe benötigen. Also verdrängen es alle, bis es nicht mehr geht, bis sie selbst hilfebedürftig sind oder sich um einen Angehörigen kümmern sollen. Nun kommen aber zwei langfristige Entwicklungen zusammen, die das Wegschauen immer schwerer machen und von Politiker wie Bürgern verlangen, Neues zu versuchen. Doch der Deckel, mit dem die SPD die privaten, zusätzlichen Kosten der Pflege begrenzen will, ist nicht der wichtigste Schritt. Ein Deckel könnte sogar jene begünstigen, die finanzielle Hilfe der Allgemeinheit weniger brauchen: die Wohlhabenden.

Zwei Entwicklungen verschärfen sich seit längerem: Die Pflegeprofis sind zum einen rar und entsprechend überlastet. Doch statt ihnen genug praktische und finanzielle Anerkennung zu geben, bekommen sie in der älter werdenden Gesellschaft eher mehr Arbeit und Überlastung zu spüren. Die Arbeitsbedingungen spiegeln weniger die Knappheit wider als eine hergebrachte Erwartung der Gesellschaft, dass jemand, der anderen Gutes tut, doch bitte nicht zu viel für sich selbst fordern sollte. Das ist ein Grund, warum (noch) nicht genug Menschen in dem Job sind. Doch die Pflegerinnen und Pfleger organisieren sich inzwischen besser und stehen mehr für ihre Interessen ein. Gut so. Die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen könnten durch mehr Gewicht bei den Tarifverhandlungen besser werden.

Doch da wird es dann zum anderen noch schwieriger für die andere Gruppe: die der Hilfebedürftigen. Die Pflegeversicherung ist seit jeher nur eine Teilkaskoversicherung. Immer fallen beim Einzelnen Extrakosten an: für die Betreuung ...

