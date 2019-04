Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US56585W3025 Marathon Patent Group Inc. 08.04.2019 US56585W4015 Marathon Patent Group Inc. 09.04.2019 Tausch 4:1

CA88555C1077 Telo Genomics Corp. 08.04.2019 CA87975M1095 Telo Genomics Corp. 09.04.2019 Tausch 1:1