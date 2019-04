FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Kartellbehörde CMA (Competition and Markets Authority) hat den Erwerb eines Minderheitsanteils von 16,7 Prozent an Eon durch RWE freigegeben. RWE hatte das Vorhaben Ende Februar zur Prüfung angemeldet, wie es in einer Mitteilung der Essener hieß.

RWE erhält nach eigenen Angaben von Eon das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie das Erneuerbaren-Geschäft von Innogy im Rahmen einer 2018 angekündigten weitreichenden Transaktion. Weiterhin wird RWE die Minderheitsanteile von Eon an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen, das Gasspeichergeschäft von Innogy und den Anteil von Innogy am österreichischen Energieversorger Kelag übernehmen. Zudem wird RWE einen Anteil 16,7 Prozent an Eon erhalten.

Die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt hatten den Erwerb des Erneuerbaren Geschäfts von Eon und Innogy durch RWE sowie den Erwerb des Minderheitsanteils an Eon bereits Ende Februar freigegeben.

April 08, 2019

