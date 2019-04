Manager geraten immer häufige in den Fokus der Staatsanwälte. Das neue Topkanzleien-Ranking der WirtschaftsWoche zeigt die renommiertesten Anwälte und Kanzleien für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance.

Welchem Irrtum unterliegen fast alle Manager, die ins Visier der Staatanwaltschaft kommen? Die Durchsuchungen erleben und womöglich erst mal in U-Haft landen? Sie glauben an einen Irrtum, sagt Wirtschaftsstrafverteidiger Jürgen Wessing aus Düsseldorf. Und diesen Irrtum wollen Sie dem Staatsanwalt gerne mal persönlich erklären, dann werden sich Vorwürfe schon in Luft auflösen, meinen Sie. Nach einer Nacht in U-Haft dämmert ihnen dann, dass alles ernst ist und sich dann doch nicht so schnell aus der Welt schaffen lässt. Die Möglichkeiten für Manager, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, sind so groß wie nie. Die Staatsanwaltschaften haben seit dem Siemens- und dem Ferrostal-Skandal aufgerüstet: sie haben mehr Staatsanwälte als früher und Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Weisse-Kragen-Delikte gelten als Karrieresprungbrett.

Razzien von Unternehmen und Privatwohnungen wegen Kartellabsprachen oder wegen Cum-Ex-Fällen sind an der Tagesordnung. Geschenke von Geschäftspartnern können ruckzuck Compliance-Verstöße darstellen, vom Abgasskandal ganz zu schweigen. Das haben schon namhafte Top-Manager wie Rupert Stadler zu spüren bekommen, der wegen der Dieselaffäre im vergangenen Jahr monatelang in U-Haft bleiben musste.

Man kann heute nicht mehr in der Wirtschaft arbeiten, ohne nicht mindestens einmal im Leben einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren ausgesetzt zu sein, meint Strafverteidiger André Szesny von Heuking Kühn in Düsseldorf. Dann müssen Anwälte wie er fast wie Pfarrer arbeiten: 50 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit beschuldigten Managern dann mit Zuhören, Trösten und Gut-Zureden, erzählt Szesny.

Auch Unternehmen, die ins Visier von Staatsanwälten geraten, können nach einer Razzia oft wochenlang nicht mehr zum Tagesgeschäft zurückkehren. Dann stellen sie selbst mit Hilfe von Dutzenden von Juristen sogenannte Internal Investigations an, um strafrechtliche Vorwürfe auch intern aufzuklären. Die verhören dann die Mitarbeiter und durchforsten Tausende von Mails, die noch nach Jahren zu fatalen, belastenden Beweisen werden können.

In solchen Momenten ist es wichtig, schnell geeignete Verteidiger zu beauftragen zu können. Hilfe bei der Suche leistet hier das aktuelle WirtschaftsWoche-Topkanzleien Ranking zu Compliance-Anwälten- und Wirtschaftsstrafverteidigern (siehe Tabellen, Seite 2/3).

Wie die renommiertesten Anwälte für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance gefunden wurden? Im ersten Schritt spürte das Handelsblatt Research Institute (HRI) zunächst 775 Wirtschaftsstrafrechtler und Compliance-Experten aus 118 Kanzleien in Archiven und Datenbanken ...

