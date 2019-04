Die Notenbanken machen Kurse. Mehr oder weniger. Der S&P 500 macht die Pace. Unser Börsenplatz Talk



Starker US-Arbeitsmarkt, schwache deutsche Exporte- schwarz und weiß an der Börse. Die Notenbanken bleiben am Drücker und die Berichtssaison wird vielleicht nicht so schlecht... Robert Halver, Jochen Stanzl, Michael Blumenroth im Gespräch mit Antje Erhard.