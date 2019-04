ASSYSTEM 2019 Financial calendar - Changes in the agenda

Paris La Défense, le 8 avril 2019

CALENDRIER FINANCIER 2019 - Changements de dates

Les dates modifiées sont en gras et soulignées.

25 avril Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 16 mai Assemblée générale des actionnaires 30 juillet Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2019 5 septembre Résultats du 1er semestre 2019 - Présentation des résultats le 6 septembre à 8h30 30 octobre Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019







Les communiqués de presse seront diffusés après bourse.

2019 FINANCIAL CALENDAR - Changes in the agenda

Changes in the agenda are in bold and underlined.

25 April First-quarter 2019 revenue 16 May Shareholders General Assembly 30 July First-half 2019 revenue 5 September First-half 2019 results - Presentation of 2019 HY results - Meeting on September 6, 8:30 am 30 October Third-quarter 2019 revenue

Press releases will be distributed after the close of the stock market.

Assystem est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B - ISIN: FR0000074148 - ASY.

Plus d'informations sur www.assystem.com/finance

Assystem is listed on Euronext Paris - Compartment B - ISIN: FR0000074148 - ASY.

For more information: www.assystem.com/finance

CONTACTS

Philippe Chevallier



Directeur général délégué Finances



Tél.: +33 (0)1 41 25 28 01 Agnès Villeret



Komodo



Tél.: +33 (0)6 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

