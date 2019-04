Berlin (ots) - Berlins Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) soll am Dienstag entlassen werden.



Nach Informationen des rbb will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bereits auf der Senatssitzung einen Vorschlag für die Nachfolge machen. Der 52-Jährige gilt als einer der profiliertesten Sprecher des linken Parteiflügels der SPD. Offiziell soll sein Abgang damit begründet werden, dass Rackles sich entschieden habe, das Amt freiwillig abzugeben.



Intern kursieren Gerüchte, wonach Rackles sich mit Scheeres über das Thema der Verbeamtung von Lehrern zerstritten haben soll. Scheeres hatte sich dafür ausgesprochen, Rackles gehört zu den Kritikern.



Rackles ist seit 2011 Staatssekretär in der Bildungsverwaltung. Er genießt einen Ruf als exzellenter Organisator und Stratege in der rot-rot-grünen Koalition.



